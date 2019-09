Was ist ein Hangout-Movie? Der Genrefilm treibt ja immer wieder seltsame Blüten. Von den großen Genres wie Action, Horror, Science-Fiction, Fantasy oder Romantische Komödien einmal abgesehen, gibt es auch zahlreiche Nischen: In Heist Movies geht es um Raubüberfälle, in Revenge Movies um Rachefeldzüge, in Road Movies um eine Reise und in Stoner Movies spielt der Konsum von Marihuana eine wesentliche Rolle. Aber worum geht's in einem Hangout Movie?

Der Begriff geht angeblich auf niemand Geringeren als Quentin Tarantino zurück. In einem Porträt des Star-Regisseurs im US-Magazin "The New Yorker" (im Jahr 2003) schreibt die Journalistin Larissa MacFarquhar über Tarantinos Liebe zu "Hangout Movies". Tatsächlich ist Tarantino dafür bekannt, Filme in ausgefeilte Subgenres einzuteilen. Er selbst hat den Begriff immer wieder verwendet, vor allem im Bezug auf den Western-Klassiker " Rio Bravo" (1959) und den Richard Linklater-Film "Dazed and Confused" (1993). Demnach geht es bei einem "Hangout Movie" eben vor allem darum, mit den Charakteren des Films gemütlich abzuhängen – also mit ihnen wie mit Freunden eine gute Zeit zu verbringen.

Das seltsame Genre ist schwer gegenüber anderen Genres abzugrenzen. So geht es in Stoner Movies auch meist recht gemütlich zu, aber oft steht der Plot im Vordergrund. Das gilt auch für Road Movies, bei denen man viel Zeit mit den Charakteren verbringt, die meist nicht viel mehr machen als sich von einem Ort zum anderen zu bewegen.

Folgende Kriterien sollte ein Film erfüllen, um sich als "Hangout Movie" zu qualifizieren: