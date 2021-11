Call me by your name (2017)

In "Call me by your name" mit Timotheé Chalamet und Armie Hammer verschmelzen Sanftmut, Melancholie, ungekünstelter Pathos und verführerische Poesie zu einem zurückhaltend-prickelnden Liebesbrief über Intimität und Begehren in seiner reinsten, unmittelbaren Form. Hier wird Sinnlichkeit zur Kunstform erhoben. All das repräsentiert diese Szene, der erste Kuss zwischen Elio und Oliver. Ein beherzter Griff in den Schritt darf am Ende natürlich auch nicht fehlen.

Realitäts-Check: Dass heiße Sommermonate unsere Hormone in Wallung bringen, kennt wohl jeder von uns.

"Call me by your name" ist auf Amazon Prime zu sehen.

Hier geht's direkt zum Film!