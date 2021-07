Die 13 besten Fantasy-Filme auf Amazon Prime

Der Zauberer von Oz (1939)

Der ewige Film-Klassiker rund um die abenteuerliche Reise von Dorothy in das verzauberte Land Oz schenkte uns so vieles: die wunderbare Judy Garland, den Träumer-Fetisch-Song "Somewhere over the Rainbow", ikonische Bilder der guten und bösen Hexe, queere Metaphern sowie das weltberühmte Film-Zitat "I have a feeling, we're not in Kansas anymore." Zudem war die Kino-Adaption des Kinderbuch-Klassikers von L. Frank Baum einer der ersten Filme in strahlendem Technicolor. Und haben wir schon Judy Garland erwähnt?

"Der Zauberer von Oz" ist der vielleicht bekannteste phantasmagorische Eskapismus der Filmgeschichte, dem sich sowohl Jung und Alt bedenkenlos und mit viel Freude hingeben konnten. Der Film ist nicht nur eine passende und liebevolle Allegorie des Erwachsenwerdens, sondern präsentiert eine bessere, tolerantere, herzerwärmende Welt, in der eine Vogelscheuche, ein Löwe und ein Zinnmann harmonisch und Hand in Hand den Regenbogen entlang spazieren – egal, wie unterschiedlich ihre eigenen Farben auch sein mögen. Denn DAS ist pure Magie.

"Der Zauberer von Oz" gibt es auf Amazon Prime zum Leihen und Kaufen.

Hier geht's zum Film!