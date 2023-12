Will ("How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris) arbeitet erfolgreich als Broker an der Wall Street in New York. Nach dem Tod seines Großvaters möchte Will seiner Großmutter Renee einen Herzenswunsch erfüllen: In einem geheimen Tagebuch des Großvaters ist regelmäßig von einer Frau mit dem Namen Lilian die Rede. Renee möchte herausfinden, wer diese ihr unbekannte Frau ist und warum der Großvater sie scheinbar jedes Jahr in der Weihnachtszeit besuchte ...

Der Film lebt von seinem sympathischen und talentierten Hauptdarsteller. Mit Debbie Reynolds und Naomi Watts geben sich noch zwei weitere Schauspiel-Größen die Ehre.