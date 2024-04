1. Was bedeutet der Titel?

"10 Dinge, die ich an dir hasse" (OT: "10 things I hate about you") spielt auf das Gedicht der britischen Poetin Elizabeth Barrett Browning an. Es ist einer der 44 Liebesgedichte des Bandes "Sonnets from the Portuguese". Kat (Stiles) liest zudem am Ende des Films ein Gedicht vor der Klasse vor, in dem sie alles aufzählt, was sie an Patrick (Ledger) hasst, wobei sie auf mehr als zehn Punkte kommt. Dieses Gedicht soll als Neuinterpretation von Shakespeares 141. Sonnett verstanden werden – womit der Film also eine weitere Verbindung zu Shakespeare herstellt.