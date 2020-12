Die 20 TV- und Movie-Franchises mit dem größten Zukunftspotenzial

6. Guardians of the Galaxy (Marvel/ Disney)

Und wir sind wieder bei Marvel und Disney: Eine Fortsetzung der beiden Filme von Regisseur und Drehbuchautor James Gunn ist bereits in Arbeit. Zuvor sollen die "Guardians of the Galaxy" auch in "Thor: Love & Thunder" auftauchen.

5. Black Panther (Marvel/ Disney)

Trotz des tragischen Todes von Hauptdarsteller Chadwick Boseman ist bereits der nächste "Black Panther"-Film von Regisseur und Co-Autor Ryan Coogler in Planung.