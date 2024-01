10 Filmklassiker, die dieses Jahr 20 Jahre alt werden

Als Jesse (Ethan Hawke) und Celine (Julie Delpy) sich im Zug nach Wien kennenlernten, funkte es zwischen ihnen sofort. Ihre Beziehung dauerte 14 Stunden, in denen das Paar die Stadt erkundete, sich spontan dem Augenblick hingab. Am Ende standen sie auf dem Bahnsteig und versprachen, sich in sechs Monaten wiederzusehen.



Seitdem sind neun Jahre vergangen. Beim letzten Termin seiner Lesereise entdeckt Jesse in einer Pariser Buchhandlung Celine, die ihn aus dem Hintergrund beobachtet. Sie lebt jetzt in Paris, er in New York. Noch am selben Abend wird er zurückfliegen, also nutzen sie die kurze Zeit, um da anzuschließen, wo sie damals aufgehört haben – mit der gleichen Energie, Begeisterung und Intensität wie vor neun Jahren in Wien.



"Before Sunset" ist der zweite Teil der "Before"-Trilogie.

Zu sehen auf Prime Video, Maxdome und Apple TV+. Hier geht's zum Film!