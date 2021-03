Geheimtipp: Die 10 besten Netflix-Dramen

Denkt man an Film-Dramen, gibt es natürlich einige Streifen, die einem sofort in den Sinn kommen: "Titanic" zum Beispiel, cineastisches Gefühls-Meisterwerk für die Ewigkeit. Oder auch "My Girl", "Walk the Line", "The Notebook" oder "E.T.". Allesamt Klassiker, die ihren Platz in der Hall of Fame absolut zurecht verdient haben.

Einer der vielen Vorteile von Netflix ist ja, dass man nicht nur Kino-Kassenschlager immer und immer wieder ansehen kann, sondern dass uns der Streaming-Gigant auch versteckte Film-Perlen bietet, die seinerseits zu unrecht floppten, aufgrund ihres Themas per se nur ein kleines Zielpublikum ansprechen oder die ganz einfach im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten sind. Wie schön ist es, auf Netflix auf Schatzsuche zu gehen und eben diese Perlen auszugraben und sich an ihnen zu erfreuen!

Wir haben für euch diese Ausgrabungen übernommen und präsentieren euch folgend 10 Film-Dramen auf Netflix, die als Geheimtipps gelten. Achtung: Schwimmweste anlegen, um nicht in der großen Emotionswelle zu ertrinken!

Die 10 besten Dramen auf Netflix: