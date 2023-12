Fleishman is in Trouble, Miniserie

Wer es in New York schafft, schafft es überall, heißt es gemeinhin. In "Fleishman is in Trouble" beziehen sich die titelgebenden Schwierigkeiten genauso sehr auf das Leben in der Metropole als auch auf Toby Fleishmans (Jesse Eisenberg) Seelenleben: Der Anfang-Vierziger muss erneut lernen, was es heißt, sich zu verlieben, Träume wieder fallenzulassen, sich selbst neu zu definieren und zu hinterfragen, was das Mysterium Mensch-Sein inklusive des noch größeren Rätsels Liebe eigentlich wirklich bedeutet.

Das mag auf den ersten Blick nicht neu sein, aber die Serie brilliert durch den Fokus auf die Sichtweise von Rachel (toll: Claire Danes) einnimmt. "Dramaturgischer female gaze" könnte man auch dazu sagen, was durchaus erfrischend ist: Denn nicht wie so oft muss sich die Ehefrau, die das Weite sucht, in die Rolle der Antagonistin drängen lassen, sondern diesmal ist es der gehörnte Ehemann, der der unbequemen Wahrheit ins Auge blicken muss, ob sie nicht sogar richtig gehandelt hat ... Eine bissige Charakterstudie über das Ende einer Ehe, das zum Nachdenken anregt.

Ist auf Disney+ zu sehen. Hier geht's zur Serie!