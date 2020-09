Film-Highlights im September 2020 bei Netflix

Für Fans von Tom Hanks hat Netflix im September gleich drei neue Filme im Programm: In der wahren Geschichte "Captain Philips" (2013) spielt Hanks den titelgebenden Kapitän eines Container-Schiffes, das vor der Küste Somalias von Piraten gekapert wird. Auch "Catch Me If You Can" (2002) basiert lose auf dem Leben des Hochstaplers Frank Abagnale, der im Film von Leonardo DiCaprio gespielt wird. Hanks spielt den FBI-Ermittler Carl Hanratty, der ihm auf der Spur ist. Der dritte Film ist die Stephen-King-Verfilmung "The Green Mile" (1999): Hanks erzählt als der Gefängniswärter Paul Edgecomb rückblickend die bewegende Geschichte des unschuldig zum Tode verurteilten Afro-Amerikaners John Coffey (Michael Clarke Duncan) in den 1930er-Jahren.

Apropos Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen: Die großartige Action-Komödie "Pain & Gain" (2013) ist bei Netflix wieder im Programm. Kaum zu glauben, dass diese absurde Geschichte tatsächlich so ähnlich passiert ist.