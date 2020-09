Film-Highlights im September 2020 bei Amazon Prime Video

Psycho-Thriller über ein mysteriöses Wellness-Center in den Schweizer Alpen, dessen idyllischer Schein trügt: Lockhart (Dane DeHaan), ehrgeiziger junger Mitarbeiter eines großen New Yorker Finanzunternehmens, wird von der Geschäftsführung in die Schweiz geschickt. Er soll den Firmenchef aus einem Wellness-Center holen, in dem er bereits länger verweilt. Dort angekommen gerät auch er in die Fänge des mysteriösen Anstaltsleiters Dr. Heinreich Volmer (Jason Isaacs), der Lockhart eine Behandlung verschreibt, die seinen Verstand auf eine harte Probe stellt.