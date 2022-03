Die besten Streaming-Highlights Ende März 2022

Die Welt der Streaminganbieter und ihrer neuen Eigenproduktionen ist ein weites Feld. Die großen Anbieter Netflix, Sky, Amazon Prime Video, Disney+ und Apple TV bieten ihren AbonnentInnen in den kommenden Wochen einige neue Film- und Serien-Highlights.

NETFLIX

"DIE AUGEN VON MARILYN" (15. MÄRZ)

Regie: Simone Godano

Mit: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Thomas Trabacchi, Mario Pirrello, Andrea Di Casa

In so manchen Restaurants mag es drunter und drüber gehen, aber was sich in "Die Augen von Marilyn" abspielt, schlägt das noch um Längen: Clara (Miriam Leone) und Diego (Stefano Accorsi) sind beide in Behandlung wegen ihrer Verhaltensstörungen. Als die Gruppe von ihrem Arzt die Aufgabe erhält, ein kleines Lokal zu führen und Gäste zu bedienen, wird Clara zur Gruppenleiterin ernannt, während Diego den Kochlöffel schwingen darf. Was zunächst scheinbar reibungslos funktioniert, wird bald zur harten Testprobe für alle Beteiligten - ganz egal, wie man ihren Geisteszustand auch einschätzen mag.

Eine erfolgreiche Gastronomin, die einen mysteriösen Mann in ihr Leben lässt und später wegen Betrug verhaftet wird: Das ist heruntergebrochen die Story der True-Crime-Doku "Bad Vegan", hinter der die ausführenden Produzenten von "Tiger King" und der Regisseur von "Fyre: The Greatest Party that Never Happened" stecken. Im Zentrum steht Sarma Melngailis, die sich mit ihren veganen Lokalen in New York vom Geheimtipp zum Star mauserte, allerdings zu hohen Kosten. Die schrägsten Geschichten schreibt offenbar immer noch das Leben selbst.