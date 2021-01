Sympathische Auftragskiller: Die 11 besten Filme

9. The American – Jack

Die Liebe hat Jack ( George Clooney) in"The American"übel mitgespielt. Sein letzter Auftrag hat viel Staub aufgewirbelt und seiner Geliebten das Leben gekostet. Der reumütige Killer taucht in einem idyllischen Dorf in den Abruzzen unter. Dort hält er den Ball flach. Er gibt sich als Fotograf aus und leidet vor sich hin. Immer wieder sucht er Trost in den Armen der Prostituierten Clara ( Violante Placido), in die er sich schließlich verliebt. Nun will Jack aus dem Geschäft mit dem Töten aussteigen. Doch die Vergangenheit holt ihn ein. Es trifft immer die Guten. Schnief!

