Die 12 besten Filme im Kino 2020

In diesem berührenden Western ist nichts so, wie man es von einem Western erwarten würde. Zunächst einmal beginnt die Geschichte in der Gegenwart und springt dann zurück in die 1820er-Jahre irgendwo in Oregon. Dort entwickelt sich eine außergewöhnliche Männerfreundschaft zwischen einem Koch mit dem bezeichnenden Spitznamen Cookie (John Magaro) und einem chinesischen Immigranten namens King-Lu (Orion Lee). Cookie träumt vom Kuchenbacken, doch er hat kein Geld für Milch. King-Lu überredet ihn, die einzige Milchkuh in der Gegend nachts heimlich zu melken. Bald floriert das Geschäft mit kleinen Kuchen.

Leider hat es auch diese in ruhigen Bildern erzählte Geschichte der US-Regisseurin Kelly Reichardt über Freundschaft und die Tücken des "Amerikanischen Traums" nicht in die heimischen Kinos geschafft, war aber im Rahmen der diesjährigen Viennale zu sehen.