Movie-Highlights im Juli 2020 bei Netflix & Amazon Prime

The Kissing Booth 2 (2020)

Ab 24. Juli bei Netflix: Die Fortsetzung der Highschool-Liebesgeschichte zwischen Elle Evans (Joey King) und Noah (Jacob Elordi), die am Ende des ersten Films zusammengekommen sind. Nun hat sich der ältere Noah in Richtung College verabschiedet, während Elle noch auf die Highschool geht. Und Fernbeziehungen funktionieren bekanntlich nicht. Außerdem taucht natürlich ein Neuer auf. Ob der zweite Teil wirklich mit der gelungenen ersten Teenie-Romanze mithalten kann, bleibt abzuwarten. Beim ähnlichen Netflix-Film "To all the Boys I've loved before" war es eher nicht so.