Movie-Highlights: Diese Filme sind im Juni 2020 neu bei Netflix & Amazon Prime

HEIMKINO-PREMIEREN:

Diese sogenannten Heimkino-Premieren sind seit kurzem bei Amazon Prime Video als Leih- und/oder Kaufangebote verfügbar:

Die Menschenjagd als Sport für psychopathische Eliten geht als Genre auf den Film "The Most Dangereous Game" aus dem Jahr 1932 zurück, in dem ein Jagd-Fanatiker eine Menschenhatz auf einer einsamen Insel veranstaltet. In "The Hunt" stecken nicht durchgeknallte Jäger, sondern dekadente Superreiche hinter der perversen Sportveranstaltung. Doch die sadistischen Veranstalter haben die Rechnung ohne Betty Gilpin gemacht: Sie spielt eine Frau, die das mörderische Spiel offenbar besser kennt als die Jäger, die sie der Reihe nach ausschaltet. Dabei kommt sie der mysteriösen Frau im Hintergrund, gespielt von Hillary Swank, immer näher.

Der Film wurde mehrmals verschoben und hat es letztendlich nie in die heimischen Kinos geschafft. Jetzt kann der Film für 14,99 EUR bei Amazin Prime Video geliehen werden.