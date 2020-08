Film-Highlights im August 2020 bei Amazon Prime Video

Lara (2019)

In dieser deutschen Tragikomödie von "Oh Boy!"-Regisseur Jan Ole-Gerster beschließt die 60-jährige Lara (Corinna Harfouch) an ihrem Geburtstag spontan, alle Restkarten für das Klavierkonzert ihres Sohnes Victor (Tom Schilling) zu kaufen, von dem sie schon seit Wochen nichts mehr gehört hat. Die Karten verteilt sie an verschiedenste Menschen, denen sie an diesem Tag begegnet. Wohin das führt, ist bei Amazon Prime Video zu sehen – in einem der besten Filme des Kinojahres 2019!