Halloween ist die Nacht des gepflegten Gruselns, der lustig-schaurigen Verkleidungen – und der langen Horrorfilm-Abende! Doch weil das Genre-Horror in der Filmlandschaft so alt ist wie, nun ja, der Film und die Angstlust selbst, ist es oftmals gar nicht so einfach, sich am Abend aller Abende für die richtige Grusel-Unterhaltung am Bildschirm zu entscheiden.