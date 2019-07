7 Tage Regen und 7 sehenswerte Filme mit heftigen Wetterkapriolen

Der Kuss zwischen Ryan Gosling und Rachel McAdams beweist einmal mehr, dass strömender Regen automatisch die theatralische Leidenschaft eines Kusses verdoppelt.

Natürlich wären an dieser Stelle auch zahlreiche andere Film-Küsse anzuführen: Audrey Hepburn und George Peppard in "Frühstück bei Tiffany" (1961), Kim Basinger und Mickey Rourke in "9 ½ Wochen" (1986), Andie McDowell und Hugh Grant in "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" (1994), Scarlett Johansson und Jonathan Rhys Meyers in "Match Point" (2004), Spider-Man und MJ in "Spider-Man 2" (2004) – und so weiter und so weiter. All diese Liebesfilme haben jede Menge Regen zu bieten. Aber "Wie ein einziger Tag" hat auch noch Ryan Gosling.