Das waren die 10 schlechtesten Serien 2021

"Soulmates", Staffel 1

In der Zukunft soll es der Wissenschaft möglich sein, Seelenverwandte zu finden – dabei werden in den Kurzgeschichten ganze Leben umgekrempelt und ins Chaos gestürzt. Einige Episoden sind berührend und überzeugen mit Tiefgründigkeit, andere sind enttäuschend und erinnern zu sehr an einen "Black Mirror"-Abklatsch. 73% erreicht die Serie auf Rotten Tomatoes. Hier geht's direkt zur Amazon-Serie.