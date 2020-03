Filmquiz: Erkenn die Kritik

Wir testen Euer Wissen und Euren Spürsinn: wir haben von unseren eigenen Kritiken 10 ältere und neuere ausgewählt, jeweils einen Satz daraus genommen und bieten je vier Antwortmöglichkeiten. Falls Ihr alles richtig erraten habt, ergeben die Einzelbuchstaben hinter den möglichen Antworten im Zusammenhang gelesen eine Lösung.

FILMKRITIK 1

Wer sich hier nicht völlig von Salzwasser durchnässt auf seinem Kinosessel wiederfindet, hat eindeutig einen anderen Film gesehen oder zumindest die 3D-Brille falsch aufgesetzt.

A. Cast Away - Verschollen (D)

B. Piranhas (O)

C. Schiffbruch mit Tiger (F)

D. Der alte Mann und das Meer (A)

FILMKRITIK 2

Es bleibt ihm aber wenig Zeit, sich solchen Schwächen hinzugeben, da er ins Visier eines mächtigen Gegners gerät, der ihm alles nehmen kann, was ihm wirklich etwas bedeuten; obendrein bekommt er es noch mit Menschen zu tun, die durch einen gezielt eingesetzten Virus in den Besitz unglaublicher Kräfte gelangt sind und ihren Opfern wirklich einheizen können.

A. Iron Man 3 (U)

B. Killing Them Softly (T)

C. 28 Weeks Later (B)

D. James Bond - Skyfall (D)

FILMKRITIK 3

Direkt aus dem Forschungslabor der Natur stammen seltsam farbenfrohe Mischwesen zwischen Bär & Eule oder Hund & Krokodil und was man unter einem Piranhasittich oder Mausfant zu verstehen hat, verraten die Namen wohl überdeutlich.

A. Tomb Raider (K)

B. Die Croods (C)

C. The Flintstones - Familie Feuerstein (M)

D. Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (S)

FILMKRITIK 4

In seinem Skript besinnt sich (...) auf die Originalstory zurück und lässt plötzlich alles in einem neuen Licht erscheinen, da die - laut Filmzeit sechs Jahre zurückliegenden - Geschehnisse in Las Vegas nun eine etwas andere Deutung erhalten.

A. Leaving Las Vegas (P)

B. Angst und Schrecken in Las Vegas (H)

C. L.A. Story (R)

D. Hangover 3 (K)

FILMKRITIK 5

Ein Stimmumfang von vier Oktaven und – welche Überraschung – Opernsänger unter seinen Vorfahren, lassen den notorischen Wundermann zumindest musicaltauglich erscheinen.

A. Rock of Ages (C)

B. Florence Foster Jenkins (Z)

C. Sing (W)

D. School of Rock (G)

FILMKRITIK 6

Damals wollte der Touristenstrom ins Hinterwäldlerkaff mit dem aufreizenden Namen gar nicht abreißen, und das Souvenirgeschäft mit formvollendet erigierten Gartenzwergen boomte; doch dann hat ein Felssturz den Fremdenverkehr unter sich begraben.

A. Midsommar (G)

B. Bad Fucking (O)

C. Ibiza - Ein Urlaub mit Folgen (I)

D. Am Ende kommen Touristen (N)

FILMKRITIK 7

Abgesehen von Israel zählen Amerika, Indien und Großbritannien zu den Stationen dieser Weltreise, deren Zwischenstopps man aber möglichst kurz halten sollte, weil es schwer möglich ist, eine zombiefreie Zone zu erwischen.

A. Juan of the Dead (T)

B. Stolz und Vorurteil und Zombies (A)

C. Dawn of the Dead (2004) (L)

D. World War Z (R)

FILMKRITIK 8

Dass (...) auch vor einer kräftigen Portion Pathos nicht zurück schreckt, was zu „Gangs of New York“-würdigen Straßenschlachten führt und in der Errichtung eines Batman-Denkmals gipfelt, sei ihm verziehen.

A. Batman hält die Welt in Atem (E)

B. Joker (Z)

C. The Dark Knight Rises (O)

D. Batman und Robin (K)

FILMKRITIK 9

Der Film nimmt uns mit auf eine Reise in die Dunkelheit: hinter den Wänden eines harmlos wirkenden Einfamilienhauses steckt gleich zu Beginn das Grauen.

A. Sicario (N)

B. The Amityville Horror (E)

C. Das Haus der geheimnisvollen Uhren (F)

D. The Great Wall (V)

FILMKRITIK 10

Ansonsten möchte er von der gefährlichen Außenwelt aber nichts wissen, sondern verbarrikadiert sich dank modernster Technik daheim mit seiner Frau und den beiden halbwüchsigen Kindern; doch seine Vorsicht war umsonst (...)

A. 21 Bridges (W)

B. Kevin - Allein zu Haus (R)

C. Die Nacht der lebenden Toten (P)

D. The Purge (A)

Und die Lösung lautet? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _