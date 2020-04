Abgesagte Kinostarts und Heimkino-Premieren als teure Alternative

Sony verschiebt "Morbius" und "Ghostbusters" auf 2021

Die Coronavirus-Krise hat die USA erreicht. Daher beginnen nun auch Hollywood-Studios damit, die Kinostarts im Sommer im Kalender nach hinten zu verschieben oder gleich auf Nummer sicher zu gehen – und den Kinostart erst im nächsten Jahr anzusetzen. Genau das ist jetzt auch mit den beiden Filmen von Sony Pictures passiert:

Der Spin-Off aus dem Spider-Man-Universum von Sony Pictures wird verschoben. Jared Leto wird sich als Wissenschaftler Michael Morbius auf der Suche nach einem Heilmittel für seine Blutkrankheit erst 2021 in einen lebendigen Vampir verwandeln. Der neue US-Kinostart ist der 19. März 2021. In die heimischen Kinos sollte der Film am 7. August 2020 kommen, jetzt wird es wohl auch der März 2021 werden.

Das gleiche Schicksal ereilt auch die mit Spannung erwartete Fortsetzung der "Ghostbusters"-Filme. "Ghostbusters: Afterlife", so der Originaltitel, hätte in den heimischen Kinos am 21. August 2020 starten sollen. Nun ist der neue US-Kinostart der 5. März 2021. Es ist anzunehmen, dass der Kinostart in den heimischen Kinos auch im März 2021 erfolgt.

Auch der bereits einmal verschobene Hasenfilm (auf 31. Juli 2020) wird in den USA erst am 15. Januar 2021 in die Kinos kommen. Es ist daher anzunehmen, dass " Peter Hase 2" auch in den heimischen Kinos nicht im Juli über die Leinwand hoppelt.