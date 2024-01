Die 20 erotischsten Filme aller Zeiten laut "The Hollywood Reporter"

Steven Soderbergh inszenierte eine romantische Krimikomödie nach dem gleichnamigen Roman von Elmore Leonard ("Jackie Brown"), die zwei der damals größten Filmstars in Hauptrollen zeigt: George Clooney und Jennifer Lopez. Egal, ob sie gemeinsam in einem Kofferraum eingesperrt sind, an einer Hotelbar flirten oder in der Wanne plantschen: Lopez und Clooney sind ohnehin bereits Sex auf zwei Beinen, zusammen heben sie den Erotikfaktor auf nur sehr schwer erreichbares Level.

"Out of Sight" mag keine neuen Maßstäbe in Stil und Sex setzen, zeigt aber zwei Stars in großer Spiellaune, deren Anblick alleine schon ein Fußbad für die müden Äuglein ist.

