Annette Benning

Nominierungen: 4

1991: "Grifters"

2000: "American Beauty"

2005: "Being Julia"

2011: "The Kids Are All Right"

Hätte den Oscar verdient für: "American Beauty". Benning spielt hier nicht nur, in manchen Momenten legt sie so viel Kraft und Überzeugung in die Figur, dass es einem fast ungeheuer wird. Für "Being Julia" gilt aber eigentlich dasselbe.